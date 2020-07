Op dit feestje in Madrid is er van coronamaatregelen weinig te merken

De Spaanse politie moest optreden toen bleek dat de coronamaatregelen in een Madrileense club niet nageleefd werden. De aanwezige feestvierders, een honderdtal in totaal, droegen geen mondmasker en hielden niet voldoende afstand. Bovendien werd er een grote hoeveelheid drugs, zowel cocaïne, hash als cannabis, in beslag genomen. Vijf mensen werden gearresteerd. In Catalonië zijn de clubs sinds vrijdag opnieuw op slot wegens nieuwe uitbraken van het coronavirus. Of het zover komt in en om Madrid valt nog af te wachten.