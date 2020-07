Moeskroen lijkt tegen alle verwachtingen in al goed voor de dag te komen: in oefenmatch alvast te sterk voor RWDM

Moeskroen lijkt tegen alle verwachtingen in al goed voorbereid te zijn op de seizoenstart. Het klopte dinsdagochtend RWDM met 2-1 na een genietbare partij.

Moeskroen startte sterk en domineerde in het openingskwartier. Het zette de club uit 1B hoog vast en probeerde er zelf voetballend uit te komen. Dat leverde aanvankelijk enkele goede kansen op voor onder meer Postolachi en Faraj. Iets voor het kwartier viel de openingsgoal: Badibanga knalde vanop de rand van de zestienmeter de bal voorbij Sadin. Bijna kwam RWDM uit het niets op gelijke hoogte, maar een afgeweken vrije trap van Rommens spatte uiteen tegen de kruising. RWDM kwam nu schuchter opzetten, maar de gelijkmaker bleef uit.

Hetzelfde spelbeeld na de rust: Moeskroen liet de bal goed rondgaan en kon enkele keren goed dreigen. Met resultaat, want halverwege de tweede helft verdubbelde de ingevallen Zeka de score op aangeven van een bedrijvige Faraj. RWDM milderde nog via Wester , maar de zege kwam niet meer in gevaar. In het absolute slot hield Sadin Nlandu nog van de 3-1. Zo wint Moeskroen voor de tweede opeenvolgende keer. Ook de manier waarop zal de ploeg hoop geven voor wat komt.

Moeskroen: Gillekens, Silvestre (64’ Henry), Ciranni, Agouzoul (64’ Antonov), Mohamed (64’ Bocat), Hocko, Nlandu, Faraj (75’ Saglik), Brym (45’ Zeka), Postolachi, Badibanga (77’ Van Durmen)

RWMD: Sadin, Mpati, Boujouh, Rommens, Nangis, Bangoura, Dequevy, Lavie, Cruz, Libert, Le Joncour

Doelpunten: 14’ Badibanga 1-0, 70’ Zeka 2-0, 78’ Wester 2-1