Touring: “Komend wisselweekend drukste van Europa”

Het eerste weekend van augustus wordt volgens mobiliteitsorganisatie Touring het drukste weekend van de zomer in Europa, zowel voor wie met de auto op vakantie vertrekt als voor wie terugkeert. De verkeersprognose wordt wel sterk beïnvloed door de coronapandemie, die het reisgedrag kan wijzigen en onvoorspelbaar maakt, meldt Touring dinsdag.

Donderdag wordt het volgens Touring reeds druk naar het zuiden (geel), maar zonder filevorming. Vrijdag wordt al erg druk voor het vertrek in Duitsland en Frankrijk, met lange files vanaf de middag tot ‘s avonds (rood). Elders in Europa kunnen kleinere files verwacht worden (oranje). De nacht van vrijdag op zaterdag blijft druk en vanaf de dageraad zullen de eerste files opduiken. Voor de terugkeer is vrijdag een oranje dag (moeilijk verkeer met files) in Frankrijk en verwacht Touring druk maar vlot verkeer elders in Europa (geel).

Zaterdag is een absoluut te mijden reisdag voor zowel het vertrek (zwart in Franrijk, rood in de andere landen) als voor de terugkeer (rood): ellenlange files alom. Het wordt volgens Touring de drukste dag van de vakantie. Zelfs alternatieve wegen dreigen dicht te slibben.

Zondag blijft erg druk. Voor het vertrek wordt erg moeilijk verkeer verwacht in Zwitserland, Oostenrijk en in de grote omgeving van Parijs en in de Rhônevallei in Frankrijk (rood). Elders in Frankrijk en in Duitsland blijft het fileleed beperkt met kleinere files (oranje). Voor de terugkeer verwacht Touring enkel wat problemen in Duitsland (oranje). Elders in Europa druk maar vlot verkeer (geel).

Op maandag blijft het nog druk maar zonder files (geel).

Touring raadt automobilisten daarom aan om op donderdag, zondag of maandag te vertrekken. De beste dagen voor de terugkeer zijn vrijdag en maandag en, in mindere mate, zondag.

De coronapandemie maakt het wisselweekend mogelijk nog drukker dan gewoonlijk. In heel Europa wordt meer lokaal toerisme verwacht en de opflakkering van plaatselijke besmettingshaarden kan het toerisme erg inperken en/of onmogelijk maken.