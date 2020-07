Coronageval bij Real Madrid in volle voorbereiding op Champions League

Mariano Diaz, aanvaller van Real Madrid, heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Spaanse grootmacht dinsdag gemeld. Real laat weten dat de 26-jarige Mariano in goede gezondheid verkeert en volgens het medisch protocol in thuisisolatie verblijft.

Real meldt dat de besmetting aan het licht kwam bij een coronatest die de medische staf van het team maandag afnam. De rest van de Real-selectie, met Thibaut Courtois en Eden Hazard, hervatte dinsdag als gepland de trainingen.

Parte médico de Mariano.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (34??) (@realmadrid) July 28, 2020

De Koninklijke kroonde zich deze maand, na een knappe eindsprint, voor FC Barcelona tot kampioen van Spanje. Het aandeel in de Spaanse titel van Mariano was eerder beperkt. De aanvaller speelde amper vijf competitiewedstrijden waarin hij eenmaal raak trof. Het seizoen voor Real is wel nog niet voorbij. Op 7 augustus wacht het team van coach Zinédine Zidane nog de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League bij Manchester City. Kevin De Bruyne en co kwamen het heenduel in Madrid met 1-2 winnen