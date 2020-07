Onderzoek naar werkomstandigheden bij talkshow Ellen DeGeneres

Mediabedrijf Warner Bros voert een intern onderzoek uit naar de gang van zaken op de werkvloer van de populaire The Ellen DeGeneres Show. Verschillende werknemers hebben zich, vaak anoniem, de afgelopen maanden in de media uitgelaten over de slechte sfeer achter de schermen van de show.

Medewerkers van The Ellen DeGeneres Show kunnen binnenkort opgebeld worden door een extern bureau dat hen vragen zal stellen over hoe het er op de werkvloer bij de talkshow aan toe gaat. Dat meldt het Amerikaanse medium Variety. Het onderzoek komt er nadat Ellen DeGeneres de laatste tijd niet erg goed in beeld komt. De Amerikaanse komiek heeft al jaren een van de meest succesvolle talkshows van het land, maar de verhalen die de afgelopen maanden naar boven kwamen, doen haar niet goed.

Zo publiceerde BuzzFeed een verhaal waarin tien voormalige en één huidige werknemer beschreven hoe het er aan toe gaat bij de productie van de talkshow. Sommigen vertelden dat ze bekritiseerd werden of ontslagen waren nadat ze zich ziek hadden gemeld of op een werkdag de begrafenis van een familielid hadden bijgewoond. Een van de grote problemen zou pesten op de werkvloer zijn. Maar ook racisme en intimidatie door het hogere management.

En de presentatrice zelf kwam ook in een slecht daglicht te staan nadat heel wat voormalige studiogasten hun boekje opendeden over hoe de Amerikaanse in het echt is. Zo deed ook de Nederlandse Nikkie De Jager (NikkieTutorials op Youtube) haar verhaal over haar ervaring met de talkshowhost. “Misschien naïef van mij, maar ik had een beetje verwacht dat ik met confettikanonnen ontvangen zou worden. ‘Welcome to The Ellen DeGeneres Show!’ Maar ik werd begroet door een boze stagiair die net iets te lang had doorgewerkt. Ik verwachtte een Disney-show, maar ik kreeg de ‘Teletubbies in het donker’”, zei ze.