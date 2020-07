Ergste van Covid-19-pandemie in Afrika moet nog komen

De Covid-19-pandemie, die in Afrika aanvankelijk trager verliep dan in andere regio’s van de wereld, is nu aan het versnellen op het armste continent, wat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zorgen baart.

Volgens cijfers die het Franse persbureau AFP optelde, werden tot dinsdag ongeveer 860.000 besmettingen geregistreerd op het continent en minstens 18.000 overlijdens. De cijfers zijn nog laag vergeleken met Europa of de Verenigde Staten, maar de directeur van de gezondheidsnoodsituaties bij de WHO (World Health Organization), Michael Ryan, zei onlangs “bezorgd” te zijn door de “versnelling” van de epidemie in Afrika, waar de gezondheidszorg gebrekkig is.

Met preventieve en strikte lockdownmaatregelen kon de opmars van de ziekte aanvankelijk vertraagd worden, zei Mary Stephens, experte van het regionale bureau van de WHO in Afrika. Maar de piek van de pandemie moet nog komen, waarschuwde ze, nu veel landen de beperkingen hebben versoepeld om een instorting van de economie te vermijden.

Zuid-Afrika is veruit het zwaarst getroffen land van het continent, met ruim 450.000 gevallen en 7.067 doden. Op wereldvlak staat het op de vijfde plaats qua besmettingen. De sterfte blijft er laag (1,6 procent van de gevallen), maar is mogelijk zwaar onderschat. Volgens onderzoekers werd sinds begin mei een toename met 17.000 overlijdens opgetekend vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, terwijl die overlijdens niet aan Covid-19 zijn toegeschreven.