Middenvelder Egor Nazaryna (23) verlaat Antwerp en trekt naar Zorya Luhansk. Hij ondertekende er een contract voor drie jaar, zo maakte de Oekraïense club dinsdag bekend.

De Oekraïner ruilde in januari 2018 Dnipro Dnipropetrovsk voor de Great Old. Uiteindelijk speelde Nazaryna slechts 18 wedstrijden voor Antwerp, dat hem het afgelopen seizoen uitleende aan Karpaty. Bij de Oekraïense club was hij goed voor vijf doelpunten in 15 competitiewedstrijden.