Onze bubbel wordt plots een stuk kleiner. En zeker ouders met tieners in huis staan nu voor een moeilijke keuze. Want wie laat u vanaf woensdag toe om deel uit te maken van die bubbel? Het liefje van uw dochter, de beste vrienden van uw zoon? Hebt u tieners in huis tussen 15 en 18 jaar oud en wilt u getuigen over hoe moeilijk het is om die ‘puberpuzzel’ te maken? Laat ons dan zeker iets weten via deze weg. Vergeet niet om je volledige naam en telefoonnummer te vermelden.