Jonathan David komt eindelijk in actie bij AA Gent

Het is zover: Jonathan David reisde vanmiddag met AA Gent af naar Seraing voor het oefenduel tegen FC Metz. De Canadese aanvaller komt in principe ook meteen voor het eerst tijdens deze voorbereiding in actie. Ondertussen beraadt Lille zich over een nieuw, verbeterd bod voor de Gentse topschutter die ook bij Leeds nadrukkelijk in beeld is.