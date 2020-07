Fietser Werner (46) over de kop door ontbrekende signalisatie op werf: breuken in nek en neus, barst in schedel en tal van snijwonden: “Ik dien klacht in”

Steenokkerzeel / Vilvoorde -

Een zware klap en dan niks meer. Een nachtelijk fietsritje over de brug van de Sint-Martinuslaan (N278) is Werner Vanderborght (46) uit Perk duur te staan gekomen. Een zware val in een put op de onverlichte werf kostte hem breuken in de nek, de neus en een barst in de schedel met 20 hechtingen tot gevolg. “Ik wil dat er iets aan de gebrekkige signalisatie gedaan wordt, voor er nog slachtoffers vallen.”