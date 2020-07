Tot 3 miljard dieren getroffen door Australische bosbranden: “Grootste natuurramp voor wilde dieren ooit”

Het lijkt een eeuwigheid geleden, maar begin dit jaar woedde in Australië één van de hevigste bosbranden van deze eeuw. Onderzoek toont aan dat daarbij zo’n 3 miljard dieren getroffen werden. “Dit was een van de grootste natuurrampen voor wilde dieren ooit”, zeggen wetenschappers.

Eind 2019, begin 2020 woedden in Australië verschillende bosbranden tegelijkertijd. Vooral de oostelijke regio was zwaar getroffen. Toen al waren er de beelden van koala’s wiens habitat vernield was en van duizenden dieren die niet meer gered konden worden. Nu hebben wetenschappers becijferd wat de impact precies was op het dierenrijk en de cijfers zijn enorm. Het gaat om 143 miljoen zoogdieren, 180 miljoen vogels, 51 miljoen kikkers en nog eens 2,5 miljard reptielen. Niet elk dier dat in deze telling werd opgenomen, is overleden door de brand zelf. Ook de gevolgen - het verlies aan habitat en voedsel - van de brand spelen mee. De studie werd uitgevoerd door vijf universiteiten en overgemaakt aan het WWF.

Foto: via REUTERS

“Het is moeilijk om je een ramp voor te stellen in de recente geschiedenis die meer dieren getroffen heeft”, zegt Dermot O’Gorman (WWF). “We kunnen ons die getallen moeilijk voorstellen”, vult professor Chris Dorman aan. “Dit is bijna de halve menselijke bevolking op deze planeet.” Volgens Dorman was de schade duidelijk veel groter dan de problemen met de koala’s, die destijds wel veel media-aandacht kregen. “Skinken, bijvoorbeeld, dat zijn hagedissen die met z’n 1.500 per hectare kunnen voorkomen. Zij kregen het heel zwaar te verduren in deze branden.” De wetenschappers laten weten dat ze nog erg voorzichtig waren in hun schattingen. Onder meer gegevens over vissen en ongewervelden ontbreken nog.