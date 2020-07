Britse Associatie voor Dierenartsen roept op om ook contact met huisdieren te beperken

“Knuffel je huisdieren niet als je mogelijk besmet bent met het virus”, zo klinkt de oproep van de voorzitter van de Britse Associatie voor Dierenartsen. De oproep komt er nadat in het Verenigd Koninkrijk een kat positief testte op het virus.

Daniella Dos Santos, de voorzitter van de Britse Associatie voor Dierenartsen was dinsdagochtend te gast bij Good Morning Britain. Ze was uitgenodigd om meer uitleg te geven over de Britse kat die onlangs positief testte op het coronavirus. Ze verduidelijkte dat mensen het virus niet kunnen krijgen van dieren. Maar dat andersom wel mogelijk is.

Baasjes van huisdieren moeten daarom extra voorzichtig zijn als ze mogelijk besmet zijn, zei Dos Santos. Knuffelen is niet aangeraden en een goede hygiëne is ook belangrijk als je in de buurt van dieren komt.

“We moeten niet alarm slaan. We willen niemand doen panikeren”, zei ze. “Maar probeer contact met je huisdieren te minimaliseren. Je moet ze natuurlijk wel nog voerderen, maar was altijd je handen voor en na.”