Het blunderboek van de Veiligheidsraden: van de beruchte Powerpoint tot de “Belgische verrassingstactiek”

Na de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad van afgelopen maandag was het weer verwarring troef: was er nu een bubbel van 5 én een bubbel van 10 of niet? Het is niet de eerste keer dat het compleet misliep bij de communicatie. Of liever: élke keer is het van dat. Een overzicht van alle blunders en misverstanden.