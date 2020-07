Organisatoren Antwerpse BLM-betoging willen GAS-boetes aanvechten bij politierechter

Antwerpen - Belgian Youth against Racism (BYAR) wil de GAS-boetes voor de organisatoren en sommige deelnemers van de Black Lives Matters-betoging in Antwerpen op 7 juni aanvechten bij de politierechter. De organisatoren pikken het onder meer niet dat zij een boete kregen terwijl ze niet meer aanwezig waren op het afgesplitste deel van de betoging op de Groenplaats, waar de coronamaatregelen niet langer werden gevolgd en dus arrestaties gebeurden. Eerder startte het Comité P al een onderzoek naar de manier waarop de politie tussenbeide kwam.

Volgens BYAR werden de organisatoren nooit aangesproken of ondervraagd, maar zijn ze geïdentificeerd en beboet op basis van krantenartikels. “We hebben op het Steenplein nochtans alle coronamaatregelen gevolgd en de betoging was afgerond toen de actie op de Groenplaats begon waar wij niets meer mee te maken hadden”, zegt woordvoerder Aimé Schrauwen. “We stellen ons daarbovenop de vraag of de overheidsmaatregelen die de voorbije tijd zijn ingevoerd wel juridisch gegrond en proportioneel zijn, ten opzichte van bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting.”

BYAR stelt verder dat er tegenstrijdigheden zijn tussen de pv’s en GAS-boetes en dat de boetes opvallend laat - drie dagen na de pv’s - werden opgesteld. “We vermoeden dat de burgemeester dat onder politieke druk van Vlaams Belanger Sam Van Rooy heeft gedaan”, zegt Schrauwen.

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) laat via zijn woordvoerder weten dat GAS-pv’s worden opgesteld door gemachtigde ambtenaren en behandeld door onafhankelijke sanctionerend ambtenaren. “Dit ging over een betoging die niet aangevraagd was en tijdens de eerste golf bovendien federaal verboden was, en dan nog over een deel van de betogers dat weigerde te vertrekken”, zegt hij. “De reden van de verbalisatie lijkt me dus betrekkelijk duidelijk.”