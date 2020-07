Bart De Wever over de slechte reputatie van Antwerpen: “De uitbraak is in eerste instantie niet waar toeristen vaak vertoeven”

Antwerpen -

“We worden afgestraft omdat we goed testen en over nauwkeurige cijfers beschikken. We weten van Brussel niet hoe de situatie er echt is. Daar wordt volgens huisartsen minder getest. Maar volgens sommigen kan ik straks in de hoofdstad zonder problemen gaan onderhandelen over een nieuwe federale regering, terwijl iedereen Antwerpen moet mijden. Dat is schandalig.”