Antwerpse horeca-uitbaters sluiten zelf de deuren in augustus

Volgens de lokale afdeling van Horeca Vlaanderen hebben al verschillende uitbaters van horecazaken in Antwerpen besloten om de komende weken niet open te gaan. “Ik heb vandaag al van zeven grote zaken bevestiging gekregen dat ze zelf zullen sluiten”, zegt voorzitter Davy Brocatus.

Na de extra strenge coronamaatregelen voor de provincie Antwerpen, en in het bijzonder de stad en omringende gemeenten, zien verschillende horecaondernemers het niet zitten om de komende weken open te gaan. “Het regent annulaties”, zegt Davy Brocatus van Horeca Antwerpen. “Aan mensen van buiten Antwerpen wordt afgeraden de stad te bezoeken. We verwachten ook dat de Antwerpenaren zelf een restaurant- of cafébezoek sneller gaan uitstellen.”

Bij een zevental uitbaters van grote horecazaken kreeg Brocatus al bevestiging dat ze niet zullen openen. “Het gaat om risicobeperking. Vaste kosten zijn er altijd, ook als je niet opent, maar bij een opening zit je ook nog met een variabele kost. Er moeten bederfbare goederen ingekocht worden en er is een personeelskost. Uitbaters kiezen daarom vaker om te sluiten en voor het personeel terug over te schakelen naar technische werkloosheid.”

De sectororganisatie vindt dat nieuwe steunmaatregelen dringend nodig zijn. “Het gaat dan wel niet om een gedwongen sluiting in de letterlijke zin, maar de facto is het dat wel”, zegt Brocatus. “Daar moet compensatie voor zijn, aangepast aan de grootte van de zaak.”

bekijk ook

Winkeluitbater in Borgerhout heeft coronavirus, maar blijft toch koppig open: politie grijpt in