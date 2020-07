Alle regionale wedstrijden tot en met 25 augustus worden uitgesteld

Voetbal Vlaanderen heeft beslist om alle amateurwedstrijden in Vlaanderen te verbieden tot en met 25 augustus. Ook wedstrijden bij de U19 en U21 mogen niet meer doorgaan. Door de penibele situatie in de provincie Antwerpen zag Voetbal Vlaanderen zich genoodzaakt om ook de trainingen tot dan te verbieden.

Ook het minivoetbal en het futsal vallen onder het besluit van Voetbal Vlaanderen, de organisatie die voor het niet-professionele voetbal verantwoordelijk is.

Een pak wedstrijden van de bekercompetitie kunnen op die manier niet doorgaan. Voor de jeugdploegen mogen de wedstrijdjes tot en met de U17 wel nog doorgaan, met uitzondering van de toernooien.

“We hebben deze beslissing genomen omdat we vonden dat het onze plicht was om onze verantwoordelijkheid te nemen”, zegt Marc Van Craen, voorzitter van Voetbal Vlaanderen, aan Sporza. “Er mag niet overal evenveel en dus hebben we een uniforme beslissing genomen voor heel Vlaanderen.”