Club Brugge stap dichter bij Osayi-Samuel: winger landt in België voor onderhandelingen

Met een privéjet vloog Bright Osayi-Samuel (22) van Queens Park Rangers dinsdagmiddag naar België. Vanuit de luchthaven ging het richting de onderhandelingstafel van Club Brugge, waar verdere besprekingen omtrent een transfer plaatsvinden. Medische testen werden er nog niet afgenomen.

Dat Club Brugge al even hengelt naar de diensten van Bright Osayi-Samuel van Queens Park Rangers, is duidelijk. Het ziet in de jonge Engelse Nigeriaan de ideale versterking én vervanger van Dennis, die nog steeds op een transfer naar het buitenland aast. Op clubniveau werd eerder al een deal bereikt van iets minder dan 5 miljoen euro, Club moet de pijlsnelle winger nu zelf nog over de streep trekken. Daarom vloog Osayi-Samuel maandag persoonlijk naar België. Met een privévliegtuigje landde hij ’s middags in Oostende.

In het kamp van de speler wordt bevestigd dat er nog geen medische testen werden afgenomen. De reden van het bezoekje: finale gesprekken rond een overgang naar blauw-zwart. Het is trouwens niet de eerste keer dat Osayi-Samuel in België is, want eerder bezocht hij het Basecamp in Westkapelle al. Het complex maakte toen danig indruk.

Of Club Brugge Osayi-Samuel de komende dagen effectief al aankondigt, is afwachten. Met zijn vijf goals en negen assists in 40 wedstrijden in de Championship vorig seizoen wekte de winger de nodige interesse. Toch lijkt Club nu een streepje voor te hebben. Dat Osayi-Samuel vertrekt bij QPR, is een uitgemaakte zaak. De club haalde dus ook al een vervanger: George Thomas, een aanvallende middenvelder die ook als winger kan spelen, tekende gisteren voor drie jaar. Hij komt over van Leicester City.