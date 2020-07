Tessa Wullaert voorgesteld bij Anderlecht: “Fier om voor RSCA te mogen voetballen”

Red Flame Tessa Wullaert werd dinsdagmiddag officieel voorgesteld op Neerpede. De drievoudige Gouden Schoen keert terug naar de club waarvoor ze al in het seizoen 2012-2013 speelde.

“Ik ben fier om voor RSC Anderlecht te mogen voetballen”, verklaarde Wullaert. “Ik ben positief verrast door de visie van de sportieve leiding om het vrouwenvoetbal in België verder te ontwikkelen. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen door sportieve successen te halen en zo deze mooie sport verder te promoten. RSC Anderlecht meent het goed met het vrouwenvoetbal en ik beschouw deze stap niet als een stap terug. Integendeel, ik zal er alles aan doen om onze doelstellingen te halen, op en naast het veld.”

Foto: Photo News

Wullaert speelde in het seizoen 2012-2013 al voor Anderlecht. Daarnaast verdedigde ze in België de kleuren van Zulte Waregem (2008-2012) en Standard (2012-2015). Nadien koos de 27-jarige spits voor een buitenlands avontuur bij Wolfsburg (2015-2018) en Manchester City (2018-2020). Daar was ze nu einde contract. Geen enkele Belgische voetbalster won meer prijzen. Nadat ze in België twee titels won, waarvan een BeNe League, en twee bekers, werd ze twee keer Duits kampioen en won ze drie Duitse bekers. Daarnaast speelde ze twee Champions League-finales en won ze twee Engelse Cup Finals.

Van Eetvelt: “Fier dat de beste Belgische voetbalster ooit voor RSCA kiest”

CEO Karel Van Eetvelt is erg tevreden met de komst van Wullaert. “We zijn erg blij dat de beste Belgische voetbalster ooit en vaandeldraagster van het Belgisch voetbal voor ons gekozen heeft. Wij geloven steevast in vrouwenvoetbal en we blijven investeren in de ontwikkeling van de sport in België. We willen volgend seizoen minstens even goed doen als het vorige (kampioen, niet gespeelde finale beker en groepswinst Champions League). Tessa zal ons daar op het veld ongetwijfeld bij helpen. Maar ook naast het veld zal ze haar invloed laten gelden: als absolute ambassadrice en rolmodel van het vrouwenvoetbal zal ze ongetwijfeld bijdragen aan de verdere popularisering van de sport en veel jonge meisjes aan het voetballen krijgen. Onze dames zijn drie seizoenen op rij kampioen. We zijn op dit ogenblik de beste ploeg van het land en dat willen we blijven. RSCA is de exponent van de ontwikkeling van vrouwenvoetbal in België. We willen meer dan ooit een voortrekker zijn voor vrouwen in het Belgisch voetbal.”

Foto: Photo News

Ook coach Patrick Wachel is blij met de versterking: “Na Kassandra Missipo en Amber Maximus (beide AA Gent) is Tessa de derde Red Flame die voor onze ploeg komt voetballen. Haar kwaliteiten zijn genoegzaam gekend en ze zal haar ploegmaats inspireren op en naast het veld. We zijn nu gewapend om een stapje verder te gaan in de sportieve ontwikkeling van het elftal.”