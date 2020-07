AA Gent neemt vlot de maat van Metz, David 90 minuten lang toeschouwer

Dinsdagnamiddag leken de sterren bijzonder gunstig te staan voor de eerste speelminuten van Jonathan David tijdens de reeds vergevorderde voorbereidingsperiode van AA Gent. De Canadese aanvaller was ook mee afgereisd naar Seraing waar de Buffalo’s in actie kwamen tegen FC Metz, de huidige club van ex-Buffalo Dylan Bronn. Maar uiteindelijk bleef David dus 90 minuten in trainingsplunje in de tribune zitten en schuwde hierbij ook elk contact met de pers.

Er was ook positief nieuws voor de Buffalo’s: Yaremchuk en Depoitre verschenen in Seraing wel allebei aan de aftrap. En net als het herstelde duo Odjidja - Bezus zorgden zij meteen voor een flinke surplus aan kwaliteit in het Gentse aanvalsspel. Yaremchuk toonde zich meteen ook bijzonder trefzeker: de Oekraïense aanvaller scoorde voor rust tweemaal in een tijdsbestek van acht minuten. Een flinke opsteker voor de spits die lang revalideerde na een blessure aan het hielbeen.

Uitstekend debuut Niklas Dorsch

Op het uur mocht ook nieuwkomer Dorsch nog zijn opwachting maken. De Duitse middenvelder liet zich ook meteen opmerken want hij lag met een uitstekend aangesneden hoekschop immers aan de basis van de 0-3: Plastun, ook al ingevallen na 60 minuten, kopte onhoudbaar binnen. Het voormalige jeugdproduct van Bayern eiste meteen alle stilstaande fases op en gaf in het laatste halfuur zowel offensief als defensief zijn visitekaartje af en zorgt zo voor nog meer positieve selectieproblemen voor Jess Thorup.

Jess Thorup: “David voelde zich mentaal niet klaar”

Jess Thorup hoopte vurig op het wederoptreden van Jonathan David maar de Deense coach gaf na afloop van de 0-3 zege tegen Metz aan dat hij van dit scenario afzag na een goed gesprek met de Canadese aanvaller: “Uiteraard zag ik Jonathan graag minuten maken tegen Metz maar er speelt natuurlijk heel wat rondom hem. Hij gaf dan ook aan dat hij zich mentaal niet klaar voelde voor dit duel.”

“We gaan er evenwel vanuit dat hij voorlopig gewoon in aanmerking komt voor een selectie wanneer we de competitie aanvatten. Daarom zal ik ook proberen om hem komende zaterdag tegen Zulte Waregem toch wat minuten te laten sprokkelen. Want het is wel belangrijk dat hij stilaan in actie komt. Anderzijds moet je ook opletten want als iemand er niet klaar voor is, neem je ook onnodige risico’s en loopt iemand ook al sneller een blessure op. En dat willen we natuurlijk absoluut vermijden!”

AA Gent: Roef (46’ Kaminski), Castro-Montes (60’ Botaka), Ngadeu (60’ Plastun), Arslanagic (60’ Godeau), Nurio (46’ Mohammadi), Owusu (81’ Parmentier), Kums (60’ Dorsch), Odjidja (60’ Marreh), Bezus (46’ De Bruyn), Yaremchuk (46’ Kvilitaia) en Depoitre (46’ Mbayo)

Doelpunten: 13’ Yaremchuk 0-1, 21’ Yaremchuk 0-2, 64’ Plastun 0-3