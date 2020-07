Ontwikkelaar corona-app opnieuw in opspraak, overheid behoudt vertrouwen

Devside, het bedrijf dat aan de Belgische corona-app werkt, komt opnieuw in opspraak. Het haalde klantenreferenties van zijn site. Onder meer Pizza Hut liet zijn logo verwijderen omdat het niet rechtstreeks met Devside heeft samengewerkt, zo meldt VRT NWS. De overheid blijft vertrouwen in de goede afloop.

Technologiekenners stelden al vragen toen bleek dat Devside de coronatracing-app voor ons land zou mogen maken. Het bedrijf is klein en onbekend. Nu blijkt dat er op de website van Devside klantenreferenties stonden die niet terecht waren. Logo’s van Pizza Hut en Belfius zijn verdwenen, zo stelde VRT NWS vast.

“Wij hebben nooit rechtstreeks met Devside gewerkt”, zegt een woordvoerder van Pizza Hut aan de openbare omroep. “Iemand die ooit als zelfstandige voor hen heeft gewerkt, heeft bij ons een keer een applicatie gebouwd.” De pizzaketen vroeg Devside om zijn logo van de website te halen. Bij Devside was niemand bereikbaar voor commentaar.

Vertrouwen

Is het bedrijfje nog wel te vertrouwen met de belangrijke app om coronabesmettingen op te sporen, waarvan de overheid hoopt dat zoveel mogelijk mensen ze zullen installeren? Bevoegd minister van Welzijn Wouter Beke verwijst door naar IT-topambtenaar Frank Robben. Die keurt niet goed wat Devside op zijn website deed, maar zegt dat er niet geoordeeld is op basis van die website, maar op basis van de inhoudelijke offerte.

Robben wijst erop dat niet over een nacht ijs is gegaan bij de keuze voor een ontwikkelaar. “De offertes zijn beoordeeld door een jury bestaande uit bekwame professoren”, zegt hij. Er waren maar twee kandidaten voor de ontwikkeling van de app, en daarbij was het consortium met Devside naar verluidt zowat tien keer goedkoper dan zijn concurrent. De andere kandidaat, een consortium rond het Duitse concern SAP, stelde zich bovendien minder flexibel op. Volgens Robben loopt de ontwikkeling van de app, die in september klaar moet zijn, momenteel goed.

LEES OOK. Deelsteps, bagelbar, René Magritte en tussendoor een tracing-app: onbekend softwarebedrijf krijgt opdracht van overheid

Belgen kunnen erop vertrouwen dat de app veilig zal zijn, meent Robben. De ontwikkeling wordt begeleid door topwetenschappers en een gereputeerd bedrijf zal de toepassing screenen op veiligheid. De volledige code van de app zal nog voor de start openbaar worden gemaakt. Bij Devside worden geen gegevens bewaard, dat gebeurt bij overheidsagentschap Sciensano. En al deze gegevens zijn anoniem, benadrukt Robben.

De Belgische corona-app zal gebruikers waarschuwen als ze bij een besmette persoon waren. De meerwaarde van de app is dat ook mensen die elkaar niet kennen aan elkaar gelinkt worden, bijvoorbeeld pendelaars die naast elkaar zaten op de bus. De Belgische app zal werken op basis van Bluetooth, en niet op basis van gps-gegevens. De overheid kan dus niet weten waar iemand een besmetting opliep.