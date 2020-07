Als de coronamaatregelen een straat verdelen: aan de ene kant geldt mondmaskerplicht, aan de overkant niet

Kapelle-op-den-Bos / Willebroek - Heel veel van die speciale plekjes heb je niet. Zo eentje waar de oneven nummers in Antwerpen liggen en de even nummers in Vlaams-Brabant. Maar de Bormstraat in Willebroek en Kapelle-op-den-Bos is er wel zo een. Bewoner Stijn Troch moet dus met een mondmasker de straat op, maar overbuur Luc Teugels niet.

“En toch doe ik het. Het is noodzakelijk dat we het allemaal doen”, zegt Luc Teugels. “Deze regels zijn duidelijk en niet voor interpretatie vatbaar. We zagen die cijfers al langer omhooggaan, ze hebben echt te lang gewacht met maatregelen.”

Ook Stijn vindt de situatie in de straat grappig, maar verder maakt het voor hem niet uit of het nu Antwerpen of Vlaams-Brabant is. “Als ik de beelden zie van een drukke dijk en van terrasjes, dan denk ik dat het goed is dat de regels aangescherpt worden.”