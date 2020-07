Daarom gaan maatregelen niet in zodra ze aangekondigd worden: “Elke dag later is er één te veel, maar het kan niet anders”

Elke dag waarop de maatregelen niet verstrengd worden, is er bij een heropflakkering van het coronavirus één te veel. En toch zit er opnieuw anderhalve dag tussen de persconferentie van de Veiligheidsraad maandagmiddag en het ingaan van de nieuwe maatregelen, woensdag om middernacht. “Het kan niet anders”, klinkt het bij het Crisiscentrum. “Het is al een huzarenstuk dat het niet langer duurt.”

De beelden van vrijdag 12 maart zitten nog in ieders geheugen. Premier Sophie Wilmès had een dag eerder aangekondigd dat we in lockdown gingen om middernacht in de nacht van vrijdag op zaterdag: alle ...