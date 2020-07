Van de broeihaard tot de stad zonder besmettingen zijn bewoners mild voor de extra maatregelen: “Het werd tijd”

Ranst / Antwerpen / Mechelen / Berlaar -

Een avondklok en te allen tijde een mondmasker. De strenge coronamaatregelen van de provincie Antwerpen gelden niet enkel in de grootstad maar ook op het platteland, waar geen of weinig besmettingen zijn. Maar in tegenstelling tot de burgemeesters lijken de bewoners van ‘de parking’ er weinig moeite mee te hebben. Want het werd vooral tijd, vinden ze.