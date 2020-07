Antwerpse middenstand en horeca luiden alarmbel na ‘semi-lockdown’: “Wie gaat dit allemaal betalen?”

“Die avondklok gaat de wereld rond, je kan je niet voorstellen welke impact dat heeft op de horeca.” Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen moet in twee dagen tijd even veel keer aan de alarmbel trekken. “Eerst de Veiligheidsraad, dan de maatregelen in de provincie Antwerpen: dat zijn zware klappen. We vragen dat er opnieuw steunmaatregelen komen zoals bij de lockdown in maart.” Ook bij middenstandsorganisaties Unizo en NSZ moesten ze gisteren even in hun ogen wrijven. “Die communicatie, dat Antwerpen te vermijden is, was vreselijk. Wie gaat dit betalen?”