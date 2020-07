Geen alcohol in Bundesliga tot eind oktober, wat fans niet zint: “Men gaat ervan uit dat we ons niet kunnen gedragen”

Duitse voetbalfans die bij de hervatting van het seizoen in de Bundesliga naar het stadion willen, mogen daar in elk geval tot 31 oktober geen alcoholische consumpties tot zich nemen. Dat is een van de voorwaarden, waaronder de Bundesliga de aanwezigheid van supporters weer voorzichtig wil toestaan.

Er zijn veel meer voorstellen gedaan. Tot het einde van het jaar zijn er geen fans van de bezoekende club welkom en voorlopig zijn er geen staanplaatsen. Al deze maatregelen moeten het gevaar van verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperken.

Naar de zin van de fans is het allemaal niet. “Blijkbaar gaat men ervan uit dat we ons niet kunnen gedragen en worden we als een risicofactor gezien”, verklaarde een woordvoerder van Pro Fans.

Veel beslissingen rond het weer toelaten van toeschouwers worden in de Duitse deelstaten op regionaal niveau genomen. De clubs willen echter wel enkele gezamenlijke voorstellen in stemming brengen. Als eerste van de grote Europese competities ging de Bundesliga na de coronastop het afgelopen seizoen weer van start, zij het achter gesloten deuren.

Volgens Bild willen de Duitse gezondheidsministers van de deelstaten binnen twee weken beslissen of, en zo ja hoeveel, bezoekers er bij de wedstrijden mogen zijn.