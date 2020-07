Gezinnen worstelen met het leggen van de ‘puberpuzzel’: “Door verkleinde bubbel vallen plannen in het water”

De bubbel van vijf in plaats van vijftien maakt het voor veel gezinnen plots heel ingewikkeld. Voor ouders met één of twee tieners in huis is het puzzelen gegarandeerd. Want wie mag er dan op bezoek? Het vriendinnetje van de zoon? Of de beste vriendin van de dochter?

Lorenzo (40), Karen (40) en hun kinderen Lucas (12) en Lauranne (15): “Zolang we er niet aan uit zijn, blijven we in onze gezinsbubbel”

Foto: carlo coppejans

“Lucas en Lauranne mogen elk iemand kiezen”, zeggen papa Lorenzo Stivaletta en mama Karen Van Streydonck uit Deinze. “We blijven hen wel héél goed inpeperen hoe belangrijk de social distancing is, en dat ze zich daaraan moeten houden. Of het wordt september met helemaal geen vrienden.”

“Gelukkig gaan ze nog samen met vrienden en vriendinnen naar de surfclub bij ons in de buurt, waardoor hun sociale contacten niet te beperkt worden. Voorlopig kunnen ze dat blijven doen. Lucas gaat ook nog op kamp.” Wat het koppel jammer vindt, is dat het voorlopig gedaan is met gezellige etentjes of barbecues in de tuin. “Als iedereen iemand kiest, dan kunnen we niet zomaar een koppel uitnodigen om samen met de kinderen te komen eten. En dat gaan we wel missen. Natuurlijk overleef je dat een maandje wel, en we begrijpen dat die maatregel er nu is. Maar wat als die maatregel wordt verlengd? Wie we allemaal gaan uitkiezen voor onze bubbel van vijf is momenteel nog niet duidelijk. We geven onszelf tot het weekend om een oplossing te vinden. En zolang blijven we in onze gezinsbubbel.”

Tim (42) en zijn kinderen Onno (5) en Noa (17): “Het vriendje van Noa komt mee in onze bubbel”

Foto: carlo coppejans

“Toen we het bericht hoorden van de kleinere bubbel, zijn we meteen beginnen te puzzelen. De eerste bekommernis was Noa, want als 17-jarige heeft ze het de voorbije maanden echt moeilijk gehad met het weinige sociaal contact”, zegt papa Tim De Cock uit Hansbeke. “We vonden het belangrijk dat haar vriendje mee in onze bubbel mocht. Waarschijnlijk komt daar dan nog de moeder van mijn partner bij, wat betekent dat er nog plaats is voor één koppel binnen onze bubbel. Maar wie dat wordt, dat weten we nog niet. Want vijf mensen kiezen voor vier weken is echt moeilijk. Het is jammer dat de bubbel nu zo beperkt is, want daardoor vallen heel wat dingen die we hadden gepland met de bubbel van vijftien in het water. Het wordt tanden bijten de komende weken.”

Tim is gescheiden, en dat maakt de bubbel kiezen extra moeilijk. “Ik weet niet eens of ik naar mijn mama kan gaan”, zegt Noa. “En mag ik daar dan ook nog mijn oorspronkelijke bubbel zien? Het is toch wel ingewikkeld.”