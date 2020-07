“Hij plakt niet op muren en bushokjes, maar Kevin De Bruyne verdient zijn individuele prijs”

Het is de eerste keer dat ik twee columns schrijf over dezelfde speler – ook in september vorig jaar focuste ik al op hem. Maar Kevin De Bruyne is dan ook de enige die dat verdient. Wat hij dit seizoen al heeft getoond, is uitzonderlijk. 33 beslissende acties in 32 basisplaatsen: in een competitie als de Premier League kan dat tellen. Hij is de eerste middenvelder sinds Frank Lampard die daarin slaagt. Met dat eerste doelpunt tegen Watford, die knal in de winkelhaak, bewees hij ook weer dat hij qua traptechniek zijn gelijke niet kent. Zelfs in de hele geschiedenis van het voetbal waren er maar weinigen die kunnen wat hij kan. Korte passes, lange passes, crosspasses, vrijschoppen, kromme voorzetten, links, rechts, binnenkant voet, buitenkantje voet, de pure wreeftrap, volleys, vallende ballen zoals Cristiano Ronaldo: hij beheerst het allemaal. Roberto Carlos is de enige die ik kan bedenken die op dat vlak nog spectaculairder was.