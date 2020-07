Leuvense en Brugse cafés mogen beker- en promotiefinale niet buiten uitzenden

De bekerfinale en promotiefinale bijwonen is onmogelijk, maar zelfs op café gaan kijken, wordt moeilijk. In Leuven en Brugge mogen de cafés alleen binnen – en dus voor een beperkt aantal klanten – een (normaal) scherm plaatsen.

Leuvense cafés die de match tegen Beerschot willen uitzenden, moeten dat verplicht melden en zich houden aan de bestaande en een aantal extra maatregelen. Om te vermijden dat er te veel OHL-fans op afkomen en voorbijgangers blijven staan – met een samenscholing tot gevolg –, is het verboden tv-toestellen op terrassen te plaatsen. Ook grote projectieschermen zijn zowel binnen als buiten de horecazaak niet toegelaten.

Ook in Brugge zijn alleen vaste tv-schermen binnen toegestaan. Enkele horeca-uitbaters wilden een groot scherm zetten voor de bekerfinale tegen Antwerp, maar botsten op een njet van burgemeester Dirk De fauw. “Geen enkel scherm mag zelfs zichtbaar zijn van buitenaf. De wedstrijd mag binnen getoond worden, maar dan moet de horecazaak met alle regels die sowieso gelden in orde zijn.”

En in Antwerpen, de stad met de strengste maatregelen? Daar worden voorlopig geen aparte regels uitgevaardigd. Maar vanuit de voetbalcel van de Antwerpse politie werden bekende supporterscafés van Antwerp en Beerschot al discreet aangemaand om niks speciaals te organiseren. Sommigen sluiten uit eigen beweging – voor alle zekerheid – zoals café de Great Old, het bekendste supporterscafé van Antwerp. “Ik neem geen enkel risico”, zegt uitbater Thomas Meersman. “Met de nieuwe regels, maar ook de avondklok – wat als er verlengingen en strafschoppen zouden zijn? – is het onmogelijk om zo’n evenement nog honderd procent veilig te organiseren.”