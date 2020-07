Van Eetvelt: “Kemar Lawrence zal een tijd niet spelen”

Wullaert is de toptransfer bij de vrouwen, maar hoe zit het bij de mannen? “Linksback Bogdan Mykhaylichenko arriveert normaal deze week”, aldus Karel Van Eetvelt. “Percy Tau? Ja, hij is een optie. Maar zelfs als de deal rond zou zijn, krijgen we hem niet naar hier. Er zijn blijkbaar geen vliegtuigen meer vanuit Zuid-Afrika. Voor de andere transfers moet je bij Peter Verbeke zijn.”

Vranjes was opnieuw op training, Kemar Lawrence ontbreekt nog steeds na de dood van zijn broer. Een telefoontje van Kompany hielp niet. “Over de privésituatie van Lawrence zeggen we niets, uit respect. Hij zal een tijd niet spelen en moet in het reine komen met zichzelf. Daarna zien we wel hoe het verder gaat.” Van Eetvelt is wel overtuigd dat RSCA klaar is. “We zijn vrij gerust in de groep waarmee we vandaag werken. De speelstijl zit erin en de toepassing ervan is beter dan vorig jaar. Uiteraard zijn er nog werkpunten – goals, ja –, maar er is vertrouwen dat het goedkomt.”