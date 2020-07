Timothy Castagne wint met Atalanta dankzij pareltje van spits die voor het eerst in half jaar weer scoort

Atalanta heeft in de Serie A een goede zaak gedaan met het oog op de Champions League. Het ging met 1-2 winnen bij middenmotor Parma na goals van Ruslan Malinovskiy en Papu Gomez. Rode Duivel Timothy Castagne speelde de hele wedstrijd.

Het was vooral de goal van spits Gomez die tot de verbeelding sprak. Niet alleen omdat de 32-jarige Argentijn zijn eerste goal sinds januari scoorde, ook omdat hij enig mooi raak trof. Gomez dribbelde zich door een bos van tegenstanders om vervolgens van buiten de zestien de bal tegen de netten te schieten.

Atalanta is nu al ongeslagen in een serie van twaalf duels na de hervatting van de Italiaanse competitie. In totaal zit de club uit Bergamo zelfs al aan zeventien duels op rij zonder nederlaag in de Serie A en dat is een royaal clubrecord. Zaterdag maken Atalanta en Inter op de laatste speeldag in een rechtstreeks duel uit wie er vicekampioen wordt, achter Juventus.