Overkoepelend supportersorgaan vraagt gratis voetbal op televisie: “Ook voetbalfans hebben de crisis gevoeld”

Nu de Pro League beslist heeft om de competities in 1A en 1B zonder supporters aan te vatten, zullen heel wat fans hun favoriete club en spelers niet aan het werk kunnen zien. Daarom vraagt Belgian Supporters, het overkoepelend orgaan van supportersverenigingen, om het Belgisch voetbal gratis toegankelijk te maken op televisie.

Belgian Supporters krijgt naar eigen zeggen massaal veel vragen binnen van zijn leden en voetbalsupporters. Omdat het coronavirus aan kracht wint en de Pro League niet wil dat elke club er een andere regeling hanteert, werd dinsdag beslist om minstens tot eind augustus geen supporters toe te laten voor de wedstrijden in 1A en 1B.

“Fans en de verenigingen waarbij ze zijn aangesloten, begrijpen en aanvaarden het belang van de volksgezondheid, maar maken zich ook zorgen over het profvoetbal. Dat staat of valt nog steeds met de supporters. Er gaat niets boven het live beleven van een wedstrijd”, zegt Eddy Janssis, voorzitter van Belgian Supporters, in een brief aan de Pro League en de rechtenhouders. “We vragen jullie om de maatschappelijke rol op te nemen en live wedstrijden gratis toegankelijk te maken voor supporters. Wij beseffen dat voetbal een financiële component heeft, maar voetbal heeft ook een maatschappelijke functie.”

Belgian Supporters haalt onder meer aan dat ook de voetbalfans de crisis hebben gevoeld. “Sinds de pandemie hebben ze het heel wat minder breed. Zeker in vergelijking met de bedragen die er in het voetbal omgaan”, aldus Janssis. “Bovendien hebben heel wat supporters hun maatschappelijke rol opgenomen door te blijven werken in de zorgsector, de openbare diensten, in winkels, als vrijwilliger. Er wordt hen door de Pro League gevraagd om niet naar de voetbalstadions af te zakken. Belgian Supporters vraagt in ruil solidariteit met hun belangrijkste stakeholder, namelijk de voetbalsupporters.”