“Vrouwenvoetbal heeft sterren nodig”

Evolutie. Maandag stond voor het eerst in de Belgische sportgeschiedenis een transfer in ons vrouwenvoetbal op de eerste pagina van deze krant. Anderlecht strikt Tessa Wullaert. RSCA baalde wel een beetje dat het nieuws vroegtijdig was uitgelekt, want ze hadden Tess The Princess graag exclusief via hun eigen kanalen aangekondigd met veel toeters en bellen. Een beetje zoals Kompany vorig jaar.