Gouverneur houdt voorlopig voet bij stuk: Antwerpse clubs straks naar Tubize?

Als alles goed gaat, speelt Antwerp zaterdag de bekerfinale en Beerschot zondag de promotiefinale, maar ze weten nog altijd niet of ze de komende dagen op eigen terrein mogen trainen-met-contact. Op basis van de uitspraken van de Antwerpse gouverneur ziet het er slecht uit. Zij wil dat verbieden en wil de komende weken ook geen wedstrijden in haar provincie.

Cathy Berx (CD&V) hield gisteravond voet bij stuk. “Zoals het besluit nu geschreven zal zijn, worden er in principe geen wedstrijden in de provincie Antwerpen toegelaten”, zei ze bij VTM. “Trainen kan wél, zolang er geen contact is. Conditietraining, lopen, vanop afstand een bal trappen of koppen, is niet vervat in het besluit.”

Bij Antwerp en Beerschot zullen ze vandaag nog wel met contact kunnen trainen – het is immers nog wachten op de officialisering van de maatregelen – maar wat dan de vólgende dagen? Ze staan allebei voor een cruciale wedstrijd en kunnen het zich eigenlijk niet veroorloven om op het oefenveld halfslachtig werk te verrichten. Bij de Great Old zitten ze zeer verveeld met de zaak. Vooral omdat er nog altijd geen honderd procent duidelijkheid is, want de gouverneur gebruikt steevast de term “in principe”.

“Wij kunnen ons enkel baseren op uitspraken in de media”, zegt woordvoerder Dimitri Huygen. “We hebben uiteraard begrip voor de maatregelen die we met z’n allen moeten nemen, maar op deze manier is het ongelofelijk moeilijk werken, en dat vlak voor de belangrijkste match van het seizoen. Uiteraard hebben we al een plan-B om buiten de provincie te gaan trainen, maar wij pleiten er net als de Pro League voor dat er een nationale regeling komt voor profsport. Want het protocol – opgemaakt met virologen en expertgroepen, rond testing, tracing en isolatie – heeft de voorbije maanden duidelijk gewerkt. We zijn in staat om veilig te trainen en te spelen.”

Pro League blijft uitzondering vragen

Het gaat ook niet alleen om Antwerp, Beerschot en hun finales, maar ook om KV Mechelen, Westerlo, Union – dat in Lier traint – en de hele competitiestart. Moeten al die clubs straks uitwijken naar logische locaties als het nationaal centrum in Tubize? En moeten zij hun thuismatchen uitstellen? Zoals Huygen stelt, vraagt de Pro League nog altijd om een uitzondering voor de Antwerpse profclubs. Het verwijst naar het Engelse Leicester City en de Catalaanse profclubs, voor wie men ook een uitzondering maakte, zonder problemen achteraf. En de Pro League deed ook nog een toegift door bekend te maken dat elke wedstrijd in augustus sowieso achter gesloten deuren wordt gespeeld. Maar het lijkt dus niet te mogen baten.

De vraag is ook nog altijd of de bekerfinale en promotiefinale überhaupt kunnen plaatsvinden. Normaal wel, want voor Brussel en Leuven is er geen probleem. Maar wat beslist Binnenlandse Zaken, dat op zijn hoede is voor eventuele samenscholingen? De clubs bidden opnieuw voor goed nieuws. Bij Antwerp menen ze alvast dat hun fans zich heus aan de maatregelen kunnen houden. “Onze harde kern heeft vanochtend nog positief gereageerd door te stellen dat ze absoluut niet naar Brussel zouden afzakken voor de finale. We moeten met z’n allen burgerzin tonen, maar moeten ook de mogelijkheid krijgen om dit te tonen.”