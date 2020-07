Strengere coronamaatregelen vandaag van kracht

Nauw sociaal contact is vanaf vandaag, woensdag, en minstens een maand lang slechts toegestaan met vijf mensen bovenop het eigen huishouden, kinderen jonger dan 12 uitgezonderd. Daarnaast gelden vanaf nu opnieuw strengere regels voor wie gaat winkelen en worden evenementen aan banden gelegd.

Het aantal coronabesmettingen in ons land gaat al weken de verkeerde kant uit, en dus greep de Nationale Veiligheidsraad maandag voor de tweede keer in een week tijd in. Nadat een week eerder onder meer de mondmaskerverplichting fors werd uitgebreid, gaat vanaf vandaag, woensdag, opnieuw een hele reeks verstrengingen in.

De opvallendste is de sociale bubbel. Die mocht tot nog toe vijftien personen per week tellen, en dat per individu. Vanaf nu moeten huishoudens nauwe contacten beperken tot vijf vaste personen, al tellen kinderen van jonger dan 12 niet mee in die berekening. De regels gelden bovendien per gezin, niet per persoon, en moeten minimaal een maand lang gerespecteerd worden.

Daarbovenop is er een nieuwe beperking opgelegd voor alle samenkomsten, denk aan feestjes met vrienden of familie, recepties, banketten of etentjes op restaurant. Daar mogen nooit meer dan tien personen op aanwezig zijn – opnieuw met uitzondering van kinderen jonger dan 12 jaar – en moeten de afstandsregels altijd gerespecteerd worden. Daarbij nog een mondmasker dragen is niet verplicht, maar is wel veiliger.

Ook de evenementen moeten terugschroeven. Het maximumaantal bezoekers wordt gehalveerd, naar 100 mensen binnen en 200 buiten. Een mondmasker is er bovendien verplicht.

Winkelen gebeurt vanaf woensdag weer alleen, met uitzondering van minderjarigen of mensen die hulp nodig hebben. ‘Funshoppen’ is ook weer uit den boze: winkelen mag net zoals tijdens de lockdown het geval was niet langer dan 30 minuten, tenzij op afspraak.

Werken moeten we dan weer vaker van thuis doen. Hoewel telewerk altijd aangeraden bleef, stelden de experts vast dat dat de laatste weken minder goed werd opgevolgd. Daarom besliste de Veiligheidsraad om thuis werken opnieuw “zo sterk mogelijk aan te raden”.

Tot slot moeten meer handelszaken vanaf vandaag contactinformatie vragen aan klanten. Naast de horeca moeten ook wellnesscentra, zwembaden, casino’s, speelzalen, theaters, bioscopen, organisatoren van sportlessen in groep en congres- en feestzalen zich aan die regel houden.

In Antwerpen meer regels

Voor inwoners van de provincie Antwerpen zijn de regels nog wat strenger. Daar besliste gouverneur Cathy Berx maandagavond om een avondklok in te voeren tussen 23.30 uur ’s avonds en 6 uur ’s morgens, de horeca vanaf 23 uur te sluiten en contactsporten te verbieden. Bovendien zijn mondmasker op het hele publieke domein van de provincie verplicht, net als op plaatsen waar de anderhalve meter afstand niet gegarandeerd kan worden.

Voor de inwoners van de zwaarst getroffen gebieden zijn nog striktere regels van toepassing. Daar gaan fitnesscentra bijvoorbeeld dicht en zijn evenementen en feesten verboden. Alle Antwerpse regels gaan in wanneer het provinciaal besluit gepubliceerd is.

