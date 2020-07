Eerste negatief reisadvies voor België: Nederlanders krijgen “dwingend advies” om in quarantaine te gaan na bezoek aan Antwerpen

Het Nederlandse reisadvies is een mokerslag voor het toerisme in Antwerpen. Foto: rr

Antwerpen - “Reis alleen naar Antwerpen als het echt noodzakelijk is. Dus niet voor toerisme.” De Nederlandse regering heeft gisteren als eerste land een negatief reisadvies opgesteld voor een deel van ons land.

Reizen naar Antwerpen wordt Nederlanders afgeraden, doorreizen niet (helemaal). “U kunt door de provincie reizen, maar stop niet om te rusten of tanken.”

Nederlanders die in Antwerpen zijn, krijgen ook het “dringende advies” om veertien dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkeer. Op de vraag of ook Belgen uit Antwerpen die naar Nederland reizen vanaf nu eerst in quarantaine moeten, kon gisteravond niemand antwoorden. “We zullen daar meer informatie over vragen”, zei Karl Lagatie van ­Buitenlandse Zaken.

Het negatief reisadvies van Nederland is sowieso een mokerslag voor het toerisme in Antwerpen, en in de rest van Vlaanderen. De Antwerpse hotelsector vreest dat de meeste ­hotels hun deuren zullen sluiten. “Nederlanders vertegenwoordigen veertig procent van onze markt”, zegt Didier Boehlen van Antwerp Hotel Association. “De bezetting was sowieso al laag, zonder Nederlanders zal het onder de 25 procent zakken. Dan is het boeken toe.”