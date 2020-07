Zuckerberg noemt Facebook in hoorzitting “trots Amerikaans bedrijf” dat gelooft in waarden als concurrentie

Facebook is een “trots Amerikaans bedrijf”, dat niet geslaagd zou zijn zonder “wetten die concurrentie en innovatie aanmoedigen”. Dat zal topman Mark Zuckerberg woensdag zeggen in een hoorzitting voor het Amerikaanse Congres. Samen met drie andere Amerikaanse internetbedrijven wordt Zuckerberg in een speciale commissie van het Huis van Afgevaardigden aan de tand gevoeld over anticoncurrentiepraktijken. Zuckerbergs schriftelijke getuigenis werd dinsdag al openbaar gemaakt.

“We geloven in bepaalde waarden – democratie, concurrentie, inclusie en vrijheid van meningsuiting – waarop de Amerikaanse economie is gebouwd”, staat in de schriftelijke verklaring. Hij roept de parlementsleden dan ook op tot economisch patriottisme. “Er bestaan geen garanties dat onze waarden gaan winnen. China, bijvoorbeeld, bouwt zijn eigen versie van internet gebaseerd op heel andere ideeën, en exporteert deze visie.”

De miljardair anticipeert zo op kritiek van zowel Democraten als Republikeinen. Democraten menen dat Facebook te laks omspringt met de verspreiding van fake news door onder meer president Donald Trump, bij de Republikeinen is dan weer te horen dat ze gecensureerd worden door bedrijven die opgericht werden in het Democratische bastion Californië.

Google, Apple, Amazon

Komen ook aan bod tijdens de hoorzitting: Sundar Pichai, van Googles moederbedrijf Alphabet, Apple-CEO Tim Cook en Amazon-topman Jeff Bezos. De vier bedrijven krijgen al langer te horen dat ze te dominant geworden zijn.

“We concurreren tegen de bedrijven die op deze hoorzitting verschijnen, plus vele andere die advertenties verkopen en mensen verbinden”, is te lezen in Zuckerbergs statement. “We concurreren ook wereldwijd, inclusief tegen bedrijven die toegang hebben tot markten waar wij niet zijn.”

Ook Bezos publiceerde zijn getuigenis al. Daarin gaat hij in op de balans en de verwezenlijkingen van Amazon. ’s Werelds rijkste man erkent dat zijn bedrijf “onderzocht moet worden”, zoals elke grote organisatie.

De commissie in het Huis onderzoekt de omvang van de ondernemingen die ervan verdacht worden hun machtspositie in de sector te verstevigen door kleinere concurrenten te benadelen of uit te schakelen.