Boris Johnson overweegt quarantaine voor Britten die uit België komen

Britten die naar België, Luxemburg of Kroatië gereisd zijn, zullen bij hun terugkeer naar Engeland “geconfronteerd worden met quarantainemaatregelen”. Dat meldt The Times.

Britten die naar Spanje reizen en vervolgens terug Engeland binnen willen, moesten al in quarantaine. Nu zou de Britse premier Boris Johnson ook bekijken of dat nodig is voor ons land. “Laten we absoluut duidelijk zijn over wat er in Europa aan het gebeuren is”, zei hij. “Er zijn duidelijk signalen dat een tweede golf begonnen is.” Ook benadrukte Johnson “bereid te zijn om actie te ondernemen waar nodig”.

De quarantaine voor aankomsten uit Luxemburg en België zou al vanaf morgen kunnen beginnen, dat wordt vandaag besproken. De ministers houden ook Kroatië nog nauwlettend in de gaten.