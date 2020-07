Italiaans supertalent doet zijn beste imitatie van Radja Nainggolan: geen 3 miljoen per jaar maar exit bij Roma?

Bij AS Roma werden ze woensdag wakker met geen al te beste beelden van Nicolo Zaniolo (21). Hun Italiaanse parel was op stap geweest, maar werd in een drukke discotheek betrapt zonder mondmasker en met een sigaret in z’n mond.

Voor wie Zaniolo nog niet zo goed kent. Samen met onder anderen Sandro Tonali (Brescia) en Federico Chiesa (Fiorentina) wordt hij aanzien als de toekomst van het Italiaanse voetbal. Hij werd twee jaar geleden als pasmunt gebruikt in de transfer die Radja Nainggolan naar Inter bracht, maar ontpopte zich sindsdien tot de generaal op het Romeinse middenveld.

Maar vannacht toonde Zaniolo dus zijn onvolwassenheid en dat een dag nadat in de Italiaanse vakpers verscheen dat Roma hem een nieuw (en vetbetaald van 3 miljoen euro per jaar) contract wil aanbieden om de interesse van onder anderen Juventus en Tottenham af te blokken. Bij de Oude Dame wrijven ze zich al in hun handen...

Nicolò Zaniolo werd afgelopen nacht gespot in een nachtclub in Rome zonder mondmasker en met een sigaret in z’n mond. Zo ga je niet om met een voorbeeldfunctie. pic.twitter.com/RWL77UpKxZ — Wesley Victor Mak (@WesleyVictorM) July 28, 2020

