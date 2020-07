Ook op de fiets is mondmasker verplicht

Antwerpen -

Ook wie zich in Antwerpen met de fiets verplaatst, zal dat de komende vier weken met een mondmasker moeten doen. Het risico op besmetting valt daar immers niet weg. Gouverneur Cathy Berx tekent vandaag nog het besluit om de avondklok in te voeren. Vandaar dus dat u al gevraagd wordt om vanavond ten laatste om half twaalf binnen te zijn. Die maatregel is vooral ingegeven omdat in nachtelijke uren de sociale afstand niet genoeg bewaard werd, en mensen feestjes hielden.