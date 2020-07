MLS op z’n slechtst: Nederlander van 17 miljoen met misser van het seizoen, doelman denkt dat hij in 4de provinciale speelt

In de Major League Soccer (MLS) liggen de kwartfinales van de play-offs vast. Het Cincinnati van trainer Jaap Stam is daar niet bij. Met dank (of net niet) aan Jürgen Locadia.

Cincinnati nam het vannacht op tegen Portland. Na 90 minuten was de stand 1-1. Portland leek een tijd lang op weg naar een overwinning, maar toen ging doelman Steve Clark flateren. En serieus.

Locadia zette zich achter de penalty en trapte de gelijkmaker binnen. Tot daar de positieve noot over de Nederlander die twee jaar geleden voor 17 miljoen euro van PSV naar Brighton trok. Sindsdien werd hij uitgeleend Hoffenheim en nu dus Cincinnati.

De 26-jarige spits had in het slot van de partij de winning goal aan zijn voet. Hij moest een perfecte voorzet enkel nog tegen de netten werken van in de kleine rechthoek, maar miste pijnlijk. Het kwam tot strafschoppen en daarin haalde Portland het, mede dankzij een misser van… Locadia.

