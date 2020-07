Man zamelt miljoenen in voor coronahulpfonds, maar besteedt het aan Lamborghini, datingsites en juwelen

Een Amerikaanse man (29) heeft 13 miljoen dollar ingezameld voor een corona hulpfonds maar gebruikte dat geld om kleren, juwelen en een dure Lamborghini te kopen. Dat meldt The New York Times op basis van informatie van de aanklagers.

David T. Hines uit Florida ging geld ronselen bij verschillende grote bedrijven en banken. Al in de eerste maand verzamelde hij al enkele miljoenen dollars. Hij bleef verzoeken uitsturen en haalde uiteindelijk 13.542.741 dollar op, omgerekend ruim 11 miljoen euro. Hines beloofde het geld aan coronahulpfondsen te storten, maar in werkelijkheid begon hij een miljonairsleven te leiden. Hij kocht peperdure juwelen en kleren, deed tripjes naar luxueuze resorts in onder meer Miami en schreef zich in op betalende datingwebsites. Ook schreef hij een forse som over naar zijn moeder en kocht hij een Lamborghini van maar liefst 318.497 dollar, omgerekend bijna 271.000 euro.

Volgens zijn advocaat is Hines een “legitieme zakenman die onder de pandemie lijdt” Foto: Miami-Dade County Corrections and Rehabilitation Department

Volgens zijn advocaat is Hines een “legitieme zakenman die, net als miljoenen Amerikanen, financieel lijdt onder de coronapandemie”. Hines heeft effectief bedrijven op zijn naam staan, maar die blijken allemaal geen website te hebben en zijn al meermaals beticht van oplichterij.

De inspecteurs zien het dus ook anders. “Het lijkt erop alsof er achter geen enkele uitgave een bedrijfsmotief zit”, klinkt het. Welke straf de man te wachten staat, is nog niet duidelijk.