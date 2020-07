Meer dan dertig verwaarloosde honden, katten en vogels gered uit woning: “Ziek en slecht verzorgd”

In de Nederlandse gemeente Echt-Susteren, grenzend aan de Belgische grens, zijn 28 honden, 4 katten en meerdere vogels uit een woning gered. “De dieren bleken ziek, slecht verzorgd en zaten in vervuilde verblijven”, aldus de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID).

Het was niet de eerste keer dat de woning in het vizier kwam van de Nederlandse dierenbescherming. Bij een eerste controle zou de eigenaar dieren verstopt hebben, bij een tweede controle werd een hond met een gebroken poot, honden met een zwaar vervilte vacht en ontstoken ogen en oren en een doodzieke kat aangetroffen. Ook de verblijven van de paarden, pony’s, kippen en andere vogels bleken niet in orde. “Afgesproken maatregelen werden keer op keer niet nagekomen en daarom zijn de dieren nu in beslag genomen”, klinkt het bij LID.

Voor sommige dieren kwam alle hulp te laat. Een kat, enkele kippen en een paard zijn geëuthanaseerd. De andere dieren zijn in beslag genomen en opgevangen.