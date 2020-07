Hasselt -

Na een loopbaan van 66 jaar stopt de 80-jarige André Schrijvers met zijn kapsalon in de Hasseltse Banneuxwijk. De gedwongen coronasluiting zette hem aan het denken. “Toen ik begon, vroeg ik 15 frank, nu was dat al 15 euro. Dan is het wel goed geweest”, zegt André.