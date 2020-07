Jongeman (24) belandt onder kusttram en overlijdt

In Oostende is dinsdagavond een 24-jarige man overleden nadat hij onder een kusttram was beland. (themabeeld) Foto: dji

Oostende - In Oostende is dinsdagavond een 24-jarige man overleden nadat hij onder een kusttram was beland. De chauffeur probeerde nog te remmen, maar kon het voertuig niet op tijd stoppen.

De feiten gebeurden omstreeks 23.30 uur tussen Oostende en Middelkerke, ter hoogte van het provinciaal domein Raversijde. Daar loopt het traject vlak naast de Zeedijk, maar het is ook een plaats waar amper straatverlichting is. De jongeman belandde er om nog onbekende reden op de sporen. De trambestuurder gooide de remmen toe, maar kon een botsing niet meer vermijden.

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse maar alle hulp bleek te laat: de brandweer kon de jongeman bevrijden van onder de tram, maar enkel het overlijden kon nog worden vastgesteld.

Een verkeersdeskundige onderzoekt de feiten van het ongeval. Zeker is dat het niet om een wanhoopsdaad gaat. “De weinige passagiers zijn overgestapt op pendelbussen die even het tramverkeer hebben overgenomen. Het tramverkeer ondervond enige tijd hinder van het ongeval. Dit is het eerste dodelijke ongeval met een kusttram deze zomer. We hopen dat het bij dit erg spijtige gebeuren blijft”, aldus woordvoerder Karen Van der Sype van De Lijn. “Voor de tramchauffeur is psychologische ondersteuning voorzien.”