We moeten al vijf dagen onze gegevens achterlaten op café en restaurant, maar nu blijkt dat daar nog niets mee gebeurd is

Sinds vorige zaterdag moeten we met zijn allen onze gegevens achterlaten wanneer we op café of restaurant gaan. Het was een beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om de nieuwe corona-uitbraak mee te helpen indijken. Alleen worden die gegevens nog altijd niet gebruikt of opgevraagd. En zo blijkt nog maar eens dat de ‘contact tracing’ nog steeds niet op punt staat.