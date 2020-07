KRC Genk ziet 19-jarige middenvelder Saibari naar PSV verhuizen

Middenvelder Ismael Saibari Ben El Basra (19) stapt van KRC Genk over naar PSV Eindhoven. Hij ondertekende in Nederland een contract tot 2023, zo maakte de lampenclub woensdag bekend.

Saibari werd geboren in Spanje en heeft Marokkaanse ouders. Hij woont al twaalf jaar in België. De 1m85 lange middenvelder maakte in 2017 de overstap van de jeugdopleiding van RSC Anderlecht naar die van Genk. Met de Limburgers speelde hij afgelopen seizoen onder andere in de UEFA Youth League tegen Liverpool, Napoli en Red Bull Salzburg. Voor het eerste elftal kwam hij niet in actie.

“Voor mij is PSV de juiste stap. PSV is één van de grootste clubs van Nederland. Ze zijn daarnaast internationaal ook heel bekend. Bij PSV heb je als jeugdspeler de kans om door te groeien en dat is heel belangrijk voor een jonge speler als ik”, zegt Saibari, die komend seizoen in de beloftencompetitie zal aantreden. “Ik ken al een aantal spelers die in de Keuken Kampioen Divisie hebben gespeeld. Het is een goede competitie om door te groeien. De uiteindelijke stap is om PSV 1 te halen en te spelen in de Eredivisie.”