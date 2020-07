Meer dan 15 besmettingen vastgesteld bij politie Charleroi

Bij de politiezone Charleroi zijn meer dan 15 gevallen van Covid-19 vastgesteld. Dat meldt de liberale overheidsvakbond SLFP (VSOA). De vakbond vraagt om algemeen en regelmatig te testen bij de eerstelijnsdiensten van de politiezone, om een forse toename van besmettingen te vermijden.

De besmettingshaard werd vastgesteld bij de dienst voor het beheer van operationele informatie van de politiezone. Er is sprake van 17 vastgestelde gevallen.

Momenteel wordt nagaan met wie de betrokken agenten allemaal in contact gekomen zijn. Sommigen zijn in quarantaine gezet. Besmettingen die nog niet gedetecteerd zijn, zou men kunnen opsporen door iedereen te testen, en dat regelmatig, aldus de vakbond. Die juicht de preventiemaatregelen toe die intussen genomen zijn in het politiehoofdkwartier. Verplaatsingen zijn bijvoorbeeld beperkt, en het toegestane aantal mensen in de lift is bijgewerkt.