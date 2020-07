Crisiscentrum bezorgd over stijgend aantal besmettingen: “Zoek niet naar achterpoortjes”

Het Crisiscentrum toonde zich woensdag uitermate bezorgd over de stijgende coronacijfers. “Niets doen zou ervoor zorgen dat de situatie op korte termijn uit de hand loopt”, stelde viroloog Boudewijn Catry tijdens een persconferentie. “We kunnen het tij nog keren. Om die reden vragen we u om niet naar achterpoortjes te zoeken om de regels te kunnen omzeilen.”

De beperking van onze sociale bubbel tot vijf vaste personen is volgens het Crisiscentrum “momenteel de meest efficiënte manier om de opflakkering van het virus de kop in te drukken.”

De evolutie van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames is op dit moment niet goed. Die curves moeten zo snel mogelijk weer naar beneden”, luidde het. “Hoe vlugger we daarin slagen, hoe vlugger we allemaal de draad weer kunnen opnemen en een situatie zoals in maart kunnen vermijden.”

“Gepermitteerd te vloeken”

“Onze zomervakantie ziet er totaal anders uit dan voorgesteld, we begrijpen dat veel mensen gefrustreerd of boos zijn. Het is gepermitteerd om eens te vloeken, zolang u daarna de motivatie vindt om het virus te bestrijden”, zei woordvoerder Yves Stevens nog op de persconferentie. “Onze inspanningen van de afgelopen maanden mogen niet voor niets geweest zijn. We mogen het niet opnieuw vrij laten ronddwalen in onze steden en gemeenten. Het is ons toen gelukt, en het zal ons nu ook lukken, we weten hoe het moet. De beslissing om onze contacten te beperken, is hard, maar nodig om het domino-effect te stoppen.”

“We beseffen allemaal dat de komende weken moeilijk zullen zijn, we moeten geplande afspraken annuleren, niet prettig, maar we kunnen het virus niet negeren. Het beperken van onze contacten is de enige manier om de curve opnieuw naar beneden te halen. Nu kunnen we daadwerkelijk iets terugdoen voor het zorgpersoneel: door ons gedrag aan te passen, kunnen we voorkomen dat ze straks opnieuw overspoeld worden.”

“Blijf thuis na contact met besmette”

Woordvoerder Boudewijn Catry van Sciensano benadrukte dat het belangrijk is om thuis te blijven zodra er ziektesymptomen opduiken zoals koorts of hoesten. “Blijf ook meteen thuis wanneer u te horen krijgt dat u contact hebt gehad met iemand die positief is getest”, zegt woordvoerder Catry. “We horen regelmatig dat mensen in afwachting van hun eigen test bij de dokter nog gaan werken, boodschappen doen of de kinderen naar het kamp gaan brengen. Maar iemand die mogelijk besmet is, is in het begin het meest besmettelijk. Ook vóór de symptomen opduiken. In die enkele uurtjes kunnen dus vele andere mensen besmet geraken. Blijf dus thuis. De maatregelen respecteren staat gelijk aan het zorgen voor jezelf, maar ook voor anderen.”