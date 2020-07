Transfervrije Jan Vertonghen blijft mysterieus over zijn toekomst: “Ik heb iets in mijn hoofd”

Bij welke club speelt Jan Vertonghen komend seizoen? Dat is de grote vraag. De Rode Duivel is een vrije speler sinds zijn contract bij Tottenham na acht jaar afliep. “Ik heb iets in mijn hoofd”, aldus de 33-jarige verdediger bij talkSPORT.

LEES OOK. Jan Vertonghen kondigt na acht jaar officieel afscheid aan bij Tottenham: “Ik kwam hier elke dag alsof ik ging voetballen met vrienden”

Vertonghen werd de voorbije maanden gelinkt aan een reeks topclubs. Van Inter en AS Roma tot Manchester City en zelfs FC Barcelona. Maar op een beslissing van de Rode Duivel is het voorlopig nog even wachten.

“Dat zal eerder vroeg dan laat bekend worden gemaakt”, aldus Vertonghen. “Ik bekijk momenteel mijn opties, zodat ik een goeie keuze maak. De transfermarkt is dit jaar natuurlijk langer open, dus we hebben wat meer tijd om de beste opties af te wegen. Daarvan zal het ook afhangen. Ik heb iets in mijn hoofd, maar we zien wel of het ervan komt of niet.”

Foto: Photo News

Vertonghen was acht jaar lang een trouwe soldaat voor de Spurs. Maar na de aanstelling van José Mourinho verdween hij naar de bank. In 2020 speelde hij slechts vijf keer een volledige wedstrijd. En toch pakte hij dat alles enorm professioneel op.

“Ik vond dat ik dat verplicht was aan Mourinho en de Spurs. Het was niet mijn beste seizoen en ik kan met momenten enorm teleurgesteld zijn”, klinkt het. “Het was dus mijn taak om hard te trainen en mijn ploeggenoten te respecteren, ook al speelde ik niet. Hopelijk heb ik dat kunnen doen. Ik ga ze wel missen. Ik had een geweldige tijd bij de Spurs en heb veel vrienden gemaakt. Ik heb ook veel geleerd, misschien nog meer naast het veld. Het was een leuke rit en kon langer geduurd hebben, maar het is tijd dat het gedaan is.”